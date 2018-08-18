Усиленно репетируют: по Киеву прошла колонна военной техники (видео)

Центром города прошла в том числе тяжелая техника.

В центре Киева прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости. В частности, по улице прошла тяжелая техника.

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Репетиция происходила сегодня с 16:45 до 19:00. На время проведения тренировки военного парада с прохождением механизированной колонны военной техники были внесены изменения в работу общественного транспорта.

Из-за репетиции в городе возникли большие пробки на проспекте Победы.

На военном параде на Крещатике в этом году ожидается широкая презентация новых образцов вооружения и военной техники, созданных украинским оборонно-промышленным комплексом. Среди них - ракетное и артиллерийское вооружение: ОТРК "Сапсан", высокоточная система залпового огня "Ольха", автоматизированная система залпового огня "Верба", 155-мм САУ "Богдана".