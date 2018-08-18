В Польше разбился автобус с украинскими туристами: трое погибших, полсотни пострадавших (фото, видео)

11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Польше в районе города Лещава Дольна, недалеко от Пшемышля, автобус украинской регистрации съехал с дороги, снес забор и сорвался в пропасть. Событие произошло поздно вечером 17 августа.

По предварительным данным, в аварии погибло три человека, пострадало около 50 человек, включая детей. Всего в автобусе находилось 54 человека, большинство из них на момент ДТП спали. Об этом сообщили в Воеводской спасательной службе Пшемышля.

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Когда спасатели прибыли на место происшествия, часть пострадавших уже самостоятельно выбралась из автобуса, остальные были зажаты конструкциями автомобиля, некоторые из них находились без сознания.

По данным медиков, в результате ДТП трое людей погибли. 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницу.

Сообщается, что некоторые пассажиры утверждают, что водитель автобуса ехал слишком быстро.

Как сообщает TVN 24, автобус вез туристов со Львова и двигался в направлении границы со Словакией.

Как сообщал УНИАН, 16 августа на трассе Киев-Чоп автобус, полный туристов, столкнулся с грузовиком.