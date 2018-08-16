В Одесской области обнаружена теплица с 2 тысячами кустами конопли
Сегодня в Одесской области обнаружена теплица с 2 тыс. кустами конопли.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, тепличную плантацию обнаружили в Любашевском районе.
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В частности, сотрудники Котовского местной прокуратуры совместно с сотрудниками Любашевского отдела полиции 16 августа во время проведения следственных действий обнаружили место, где незаконно выращивались и культивировались наркосодержащие растения.
«На приусадебном участке в селе Ивановка правоохранители обнаружили теплицу с более 2 тыс. кустами конопли, оборудованную системой капельного полива.
Кроме того, на территории домохозяйства изъяты сушеные растения конопли», - сообщили в пресс-службе.
Сейчас проводятся соответствующие неотложные мероприятия.