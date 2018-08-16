В Одесской области обнаружена теплица с 2 тысячами кустами конопли

Сегодня в Одесской области обнаружена теплица с 2 тыс. кустами конопли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, тепличную плантацию обнаружили в Любашевском районе.

Читайте такжеВ Одесской области полиция уничтожила огромное поле конопли (фото, видео)

В частности, сотрудники Котовского местной прокуратуры совместно с сотрудниками Любашевского отдела полиции 16 августа во время проведения следственных действий обнаружили место, где незаконно выращивались и культивировались наркосодержащие растения.

«На приусадебном участке в селе Ивановка правоохранители обнаружили теплицу с более 2 тыс. кустами конопли, оборудованную системой капельного полива.

Кроме того, на территории домохозяйства изъяты сушеные растения конопли», - сообщили в пресс-службе.

Сейчас проводятся соответствующие неотложные мероприятия.