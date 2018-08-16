Подробности стрельбы в Киеве: мотоциклист выпустил в водителя автобуса 10 пуль (фото)

Водителя автобуса, в которого в Киеве стрелял мотоциклист, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водителя автобуса, в которого в Киеве стрелял мотоциклист, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua, по предварительной информации, мотоциклист выпустил в его сторону 10 пуль.

«В Киеве мотоциклист расстрелял водителя 47 автобуса. 10 пуль... Около 13:30, на улице Даниила Щербаковского, 8, в Шевченковском районе Киева, произошло ДТП с участием автобуса и мотоцикла. После аварии между водителями транспортных средств вспыхнул конфликт, после чего водитель байка начал стрелять. 10 выстрелов, водителя госпитализировали в тяжёлом состоянии», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, полиция задержала мотоциклиста, который в Киеве выстрелил и ранил из травматического оружия водителя автобуса.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, сначала между мужчинами возникла драка, а потом мотоциклист применил оружие.

Пострадавшего водителя автобуса, 1975 года рождения, с телесными повреждениями доставили в больницу. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Стрелка, жителя Киевской области, 1988 года рождения, задержали.

Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия. По предварительному заключению эксперта, злоумышленник стрелял из травматического оружия.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос о предоставлении правовой оценки действий правонарушителя и открытии уголовного производства, добавили в полиции.