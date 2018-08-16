Не поделили дорогу: в Киеве мотоциклист стрелял в водителя автобуса из травматического пистолета

Водители стали ругаться, потом в ход пошли кулаки, а затем мотоциклист достал оружие и сделал несколько выстрелов.

Полиция задержала мотоциклиста, который в Киеве выстрелил и ранил из травматического оружия водителя автобуса.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, сначала между мужчинами возникла драка, а потом мотоциклист применил оружие.

Пострадавшего водителя автобуса, 1975 года рождения, с телесными повреждениями доставили в больницу. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Стрелка, жителя Киевской области, 1988 года рождения, задержали.

Читайте такжеВ Одессе 20 вооруженных людей попытались захватить частное предприятие (фото)

"ЧП произошло на улице Данилы Щербакивского: из-за конфликта на дороге по поводу первоочередности проезда. Оба транспортных средства остановились. Водители стали ругаться, потом в ход пошли кулаки, а затем мотоциклист достал оружие и сделал несколько выстрелов", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия. По предварительному заключению эксперта, злоумышленник стрелял из травматического оружия.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос о предоставлении правовой оценки действий правонарушителя и открытии уголовного производства, добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, на трассе Киев-Чоп автобус, полный туристов, столкнулся с грузовиком.