На Житомирщине произошло жуткое ДТП: двое погибших, водитель фуры скрылся (фото)

По данным правоохранителей, злоумышленником является гражданин Турции.

В Житомирской области правоохранители разыскивают иностранца, который, находясь за рулем грузовика, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла сегодня утром на 70 км автодороги Киев-Чоп возле с. Ставище Брусиловского района. Информация о происшествии поступила около 6.10.

Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля VOLVO с турецкой регистрацией номерных знаков выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ.

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В результате водитель легкового автомобиля, киевлянин, 1990 г.р., и его пассажир, житель Черниговской области, 1987 г.р., от полученных травм погибли.

Водитель грузовика с места совершения дорожно-транспортного происшествия скрылся. Полицейские работают над установлением всех обстоятельств. Продолжается розыск водителя-беглеца. Уже установлено, что это гражданин Турции, 1967 г.р.

Предварительная квалификация происшествия - ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на участке ДТП ограничено движение транспорта. Патрульные полицейские обеспечивают организацию объезда места происшествия по смежной дороге. Также работают спасатели, которые ликвидируют возгорание грузовика, возникшее вследствие аварии. Расследование дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 15 августа произошло двойное пьяное ДТП: авто сбило людей на пешеходном переходе, а потом парализовало движение трамваев.