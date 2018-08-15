Двойное пьяное ДТП: в Киеве авто сбило людей на пешеходном переходе, а затем парализовало движение трамваев (фото, видео)

Водитель и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении.

В Киеве на Троещине предположительно пьяный водитель устроил двойное ДТП.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua и публикует видео с места происшествия.

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"Со слов свидетелей, водитель автомобиля Audi сначала на ул. Милославской сбил семью на переходе, а затем на ул. Закревского вылетел на трамвайные пути", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении.

Предварительно, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Движение трамваев парализовано. Пострадавшего в результате аварии госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 августа, около 13:00 в Деснянском районе Киева "Волга" вылетела на тротуар и сбила прохожих.