Двойное пьяное ДТП: в Киеве авто сбило людей на пешеходном переходе, а затем парализовало движение трамваев (фото, видео)
В Киеве на Троещине предположительно пьяный водитель устроил двойное ДТП.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua и публикует видео с места происшествия.
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"Со слов свидетелей, водитель автомобиля Audi сначала на ул. Милославской сбил семью на переходе, а затем на ул. Закревского вылетел на трамвайные пути", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении.
Предварительно, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Движение трамваев парализовано. Пострадавшего в результате аварии госпитализировали.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 августа, около 13:00 в Деснянском районе Киева "Волга" вылетела на тротуар и сбила прохожих.