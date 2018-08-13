"Хоронили в закрытом гробу": появились жуткие подробности ДТП с детьми под Запорожьем (фото, видео)

В селе говорят, что не повезло детям, которые сидели возле окон - именно они и погибли.

В масштабном ДТП с маршруткой в Запорожской области погибли двое детей из одной семьи - мальчикам было по 8 лет.

Как рассказали в селе Беленькое, откуда родом погибшие Женя и Иван, ребята перешли во второй класс, передает "Обозреватель".

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"Ирина Бордюгова поехала на отдых в Кирилловку со взрослой дочкой, сыном Женей и внуком Иваном. Вот сын и внук погибли", - сообщила председателя сельсовета Алла Кришталь.

В воскресенье, 12 августа, мальчиков похоронили. "Женечку хоронили в закрытом гробу. Трагедия всколыхнуло все село. Люди собирали деньги, несли со школы, садика. Ирина работает техничкой в школе, ее муж был мастером на СТО, сейчас охранником работает. Их семью все знают, очень хорошее люди", - говорит Кришталь.

Сама Ирина находится в больнице, недавно ее перевели из реанимации в обычную палату. Ее взросла дочь, которая потеряла сына, тоже в больнице. Женщин отпустили на похороны, но Ирине стало плохо и ее забрала "скорая". В селе говорят, что не повезло детям, которые сидели возле окон - именно они и погибли.

Как сообщал УНИАН, 10 августа под Запорожьем произошло ДТП, в котором погибли пятеро детей и один взрослый. Более десяти пассажиров госпитализированы. Микроавтобус, в котором люди ехали с отдыха, столкнулся с КамАЗом.

Предварительно – грузовик вылетел на встречную полосу на трассе Харьков-Севастополь и протаранил автобус. От удара микроавтобус перевернулся. Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения и задержала водителя грузовика.