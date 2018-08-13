Налет на ломбард в Киеве: появилось видео, снятое очевидцем кровавого нападения

В столице введены специальные оперативные планы для розыска и задержания злоумышленников.

Видео, на котором зафиксирован сам момент ограбления ломбарда, показал очевидец событий.

Мужчина за кадром говорит, что слышит выстрелы, передает 112 Украина. После этого он зафиксировал, как грабители в масках и с оружием с большой сумкой бегут по улице из ломбарда.

Как сообщалось, в воскресенье вечером, 12 августа, в Киеве на улице Щербакивского неизвестные ограбили магазин-ломбард, во время этого они убили охранника. Преступники забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot.