Убили охранника: стали известны новые подробности кровавого нападения на ювелирный магазин в Киеве (фото, видео)

Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения, установленных в помещении и возле входа в магазин.

В воскресенье вечером, 12 августа, в Киеве на улице Щербакивского неизвестные ограбили магазин-ломбард, во время этого они убили охранника.

Преступники забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot. В столице введены специальные оперативные планы для их розыска и задержания, сообщает полиция Киева.

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Свидетели сообщили правоохранителям о трех нападавших, назвали их приметы и автомобиль, на котором злоумышленники скрылись в направлении станции метро "Нивки".

Вскоре полицейские нашли подожженый автомобиль Peugeot на территории гаражного кооператива на улице Нечуя-Левицкого.

"Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения, установленных в помещении и возле входа в магазин", - говорится в сообщении.

По данному факту начаты уголовные производства по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают всех участников и обстоятельства инцидента. Вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, направят на экспертизу.

Ранее свидетель инцидента рассказал, что он слышал около пяти выстрелов. А другой очевидец добавил, что стреляли из разного оружия - это было слышно. По предварительным данным, убит охранник 1961 года рождения.