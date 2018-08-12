В Киеве ограбили ювелирный магазин: погиб охранник (фото)

Правоохранители ввели специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников.

В Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Так, по словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки".

В результате нападения охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.

Сообщается, что правоохранители ввели специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников.

Сообщение о нападении на улице Щербакова поступило в 20:00. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции.