На Днепропетровщине в поле обнаружили редкую 500-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны
15:30, 10 августа 2018Происшествия
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Авиабомбу решили обезвредить недалеко от места нахождения.
Снаряд очень редкий и опасный, поэтому решено его обезвреживать недалеко от места нахождения / Фото УНИАН
В Днепропетровской области местные жители нашли в поле недалеко от села авиационную фугасную бомбу времен Второй мировой войны весом 500 кг.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, авиабомбу обнаружили в поле ООО «Садовое» за 1 километр от села Заря Васильковского района.
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По информации спасателей, снаряд очень редкий и опасный, поэтому решено его обезвреживать недалеко от места нахождения.
Как сообщал УНИАН, ранее в итальянском городе из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали более 11 тысяч человек.
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