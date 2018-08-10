На Днепропетровщине в поле обнаружили редкую 500-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны

Авиабомбу решили обезвредить недалеко от места нахождения.

В Днепропетровской области местные жители нашли в поле недалеко от села авиационную фугасную бомбу времен Второй мировой войны весом 500 кг.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, авиабомбу обнаружили в поле ООО «Садовое» за 1 километр от села Заря Васильковского района.

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По информации спасателей, снаряд очень редкий и опасный, поэтому решено его обезвреживать недалеко от места нахождения.

Как сообщал УНИАН, ранее в итальянском городе из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали более 11 тысяч человек.