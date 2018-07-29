В итальянском городе из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали более 11 тысяч человек
19:52, 29 июля 2018Мир
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Внутри опасной находки было около 13 кг тротила.
Иллюстрация REUTERS
В итальянском городе Терни эвакуировали 11,3 тыс. человек из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.
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Как передает ANSA, в городе возле вокзала Цези была обнаружена 226-килограммовая американская бомба, внутри которой - около 13 кг тротила.
После завершения эвакуации саперы должны разминировать опасную находку, а затем - взорвать в специальном карьере.
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