В итальянском городе из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали более 11 тысяч человек

Внутри опасной находки было около 13 кг тротила.

В итальянском городе Терни эвакуировали 11,3 тыс. человек из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.

Читайте такжеВ Германии эвакуировали 26 тысяч человек из-за авиабомбы времен Второй мировой войны

Как передает ANSA, в городе возле вокзала Цези была обнаружена 226-килограммовая американская бомба, внутри которой - около 13 кг тротила.

После завершения эвакуации саперы должны разминировать опасную находку, а затем - взорвать в специальном карьере.