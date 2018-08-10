Киевлянка разыскивает мопса, которого украли среди белого дня (видео)

Женщина обещает вознаграждение за возвращение своего любимца Каспера.

У киевлянки Марины Каплан среди белого дня украли любимого мопса Каспера. Девушка убеждена, что пес не потерялся, а его украли женщины, которые в этот день отдыхали на пляже в столичном парке Дружбы народов.

Как сообщает ТСН, 7-летнего домашнего любимца женщина часто брала с собой на работу – в кафе для вейк-серферов на Днепре. Тот день не стал исключением. "Я была здесь, у себя на работе. Минут 15 я была занята", - рассказала Марина о пропаже собаки после обеда. Есть свидетели, которые видели, как именно на этом пляже компания из трех женщин навеселе позвала собаку, после чего пес исчез.

Читайте такжеМаленьких собак уличили в том, что они выдают себя за больших, когда метят территорию

Марина объясняет, что на собаке был адресный ошейник с контактами на случай, если пес потеряется. И даже этот факт не остановил незнакомок. "Ребята сказали, что они держали его за ошейник. Они подошли, сказали, чья это собака, потому что пес ухоженный. Они – да, сейчас вернем хозяевам", - говорит женщина.

С тех пор, как пропала собака, Марина везде развесила объявления, обратилась в полицию и написала десятки постов в соцсетях. Тому, кто найдет друга, она обещает вознаграждение.

Как сообщал УНИАН, ранее похищенного в новогоднюю ночь собаку вернули владельцу.