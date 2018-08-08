На Херсонщине в результате столкновения грузовика с легковушкой погибли двое детей (фото)

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и совершил наезд на автомобиль «МАЗ», который стоял на месте.

В Херсонской области в результате столкновения грузовика с иномаркой погибли двое малолетних детей, их родителей с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информация о ДТП с пострадавшими поступила в полицию сегодня в 11:21.

По данным полиции, авария произошла на территории Олешковского района в на 269 километре автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск между легковым автомобилем Mazda-3 и грузовиком «МАЗ».

На месте происшествия сотрудники полиции предварительно выяснили, что 44-летний водитель автомобиля Mazda-3, двигаясь в направлении г. Геническ, пока по неизвестным причинам, выехал на встречную полосу и совершил наезд на автомобиль «МАЗ», который стоял на месте.

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«В результате ДТП двое малолетних пассажиров легковушки от полученных травм погибли. Их родители с телесными повреждениями доставлены в Центральную районную больницу г. Новая Каховка», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что предварительная правовая квалификация события – ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНИАН, 7 августа на Днепропетровщине иномарка столкнулась с рейсовым автобусом, в результате чего погибли двое человек и еще более 20 получили травмы.