Под Николаевом два человека пострадали от нападения бешеного быка – животное не остановили полицейские пули (фото, видео)

Разъяренного быка смогли обезвредить лишь с одиннадцатого выстрела картечью.

В городе Снигиревка Николаевской области двое мужчин пострадали от нападения бешеного 800-килограммового домашнего быка. Животное не смогли остановить полицейские пули – обезвредить его удалось лишь с помощью охотничьего ружья с картечью.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, инцидент произошел 7 августа. К правоохранителям обратилась женщина и просила спасти ее мужа и соседа от нападения домашнего быка, который неожиданно напал на них, начал топтать их во дворе дома и поднимать на рога. Хозяйка спряталась в доме и ждала помощи.

Группа полицейских, прибывших на вызов, применила против животного табельное боевое огнестрельное оружие, но тщетно.

«Восемь выстрелов совершили полицейские, однако смогли лишь отвлечь внимание животного от его жертв на себя. Разъяренный бык продолжал бушевать и крушить все на своем пути, пытаясь прорваться со двора частного дома на улицу», – отмечается в сообщении.

Правоохранители вызвали на подмогу местного охотника. На место происшествия также прибыл начальник Снигиревского отдела полиции.

«За несколько часов, на одиннадцатый меткий выстрел картечью, бык, весом более 800 кг, был обезврежен», – указали в полиции.

По результатам проведенной профессиональной экспертизы было установлено, что бык был болен бешенством.

Пострадавших мужчин госпитализировали, они нуждались в оперативном вмешательстве. Сейчас они находятся в больнице, их жизни уже ничего не угрожает.

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