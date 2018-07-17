В Николаевском горсовете из-за массовой эвтаназии собак избили директора «Центра защиты животных» (фото, видео)

После инцидента чиновник отправился в райотдел полиции писать заявление о нападении.

В здании Николаевского городского совета произошла драка между зоозащитниками и представителями КП «Центр защиты животных», в котором накануне усыпили несколько десятков собак.

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Как сообщает местное издание «Новости N», инцидент произошел во время перерыва в заседании сессии городского совета. Сначала одна из активисток облила директора "Центра защиты животных" Александра Голобродского водой. Возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку.

В ходе инцидента активисты оскорбляли сотрудников КП и называли их убийцами.

Как сообщают «Никвести», после инцидента Голобородский отправился в райотдел полиции писать заявление о нападении.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник в николаевском коммунальном предприятии «Центр защиты животных» усыпили несколько десятков собак. Инцидент вызвал резкую реакцию со стороны общественности и некоторых городских депутатов.

На предприятии, в свою очередь, заявили, что не мгоут взять на себя ответственность за выпуск агрессивных или больных животных на улицы города, как и не могут годами их содержать за счет бюджетных средств.