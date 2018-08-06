На Житомирщине мужчина убил свою 8-летнюю дочь и совершил самоубийство, на месте трагедии нашли записку

Убийца оставил записку на месте преступления, где объяснил свои действия бытовыми неурядицами и непониманием в семье.

В Житомирской области мужчина убил свою 8-летнюю дочь, а затем совершил самоубийство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

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По его словам, 5 августа вечером жители села Каменка Житомирского района обнаружили на окраине этого села в лесном массиве автомобиль, в котором находились тела двух человек. Впоследствии выяснилось, что это - 33-летний отец и его 8-летняя дочь, оба житомиряне.

По информации полиции, которая была собрана на месте происшествия, мужчина убил ребенка, а затем совершил самоубийство. По данным полиции, убийца оставил записку на месте преступления, где объяснил свои действия бытовыми неурядицами и непониманием в семье.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этой трагедии в рамках начатого уголовного производства. Также полиция выясняет причины, побудившие мужчину к совершению преступления. Расследование этого дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине 12-летний мальчик покончил с собой. Он ушел из дома, а нашли его на следующий день в сарае повешенным на веревке.