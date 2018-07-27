На Львовщине повесился 12-летний мальчик (видео)

Похоронили Юру на сельском кладбище без отпевания в церкви.

На Львовщине 12-летний мальчик покончил с собой. Он ушел из дома, а нашли его на следующий день в сарае повешенным на веревке.

То, что Юра не пришел ночевать домой, сначала никого из родных не смутило, потому что мальчик часто оставался у бабушки, говорится в сюжете ТСН.

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Отец с братом нашли ребенка уже на следующий день, и, как и все жители села, не могут оправиться от шока. "Нормальный парень был, никто не ждал. Веселый, все было хорошо", - говорят местные жители.

Мальчик хорошо учился. "Общался с товарищами, никаких проблем с ним не было. Ну, немного был замкнут", - говорит о нем секретарь сельского совета Оксана Бальковская. Что стало причиной смерти ребенка, никто доподлинно не знает. Селяне винят не родителей, которые даже не знали, где ребенок, а интернет и электронные гаджеты. "Ему купили планшет, и ребенок постоянно с тем планшетом ходил, он смотрел в тот планшет", - объясняет Бальковская.

Признаков насильственной смерти на теле подростка не нашли. Семью в полиции называют малообеспеченной, но благонадежной. "Не поступало никаких уведомлений от социальных служб, ни со школы, ни от местного главы, что там есть какая-то проблема в семье. Обращаемся к родителям: следить за своими детьми, говорить, что они их любят", - говорит представитель Стрыйского отдела полиции Ольга Марценюк.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в Киеве на проспекте Победы нашли повешенного студента. Парень покончил жизнь самоубийством на 21 этаже недостроенного корпуса медуниверситета имени Богомольца.