В Днепре "Лексус" сбил насмерть двух пешеходов
16:09, 05 августа 2018Происшествия
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Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и выясняет личности погибших.
В Днепре два человека погибли под колесами элитного авто / Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области
На проспекте Слобожанского в Днепре водитель автомобиля Lexus RX 350 допустил наезд на двух пешеходов. От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия.
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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, инцидент произошел в 1:30 ночи 4 августа. Автомобиль сбил неустановленных мужчину и женщину 30-35 лет, пересекавших проезжую часть.
В данный момент ведутся следственные действия. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и выясняет личности погибших.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в ДТП погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых госпитализированы
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