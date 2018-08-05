В Днепре "Лексус" сбил насмерть двух пешеходов

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и выясняет личности погибших.

На проспекте Слобожанского в Днепре водитель автомобиля Lexus RX 350 допустил наезд на двух пешеходов. От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, инцидент произошел в 1:30 ночи 4 августа. Автомобиль сбил неустановленных мужчину и женщину 30-35 лет, пересекавших проезжую часть.

В данный момент ведутся следственные действия. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и выясняет личности погибших.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в ДТП погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых госпитализированы