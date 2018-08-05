В Одесской области поймали грабителей харьковской ювелирки (фото, видео)

Сейчас правоохранители разыскивают третьего участника ограбления.

В Одесской области задержали злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на ювелирный магазин в поселке Донец Балаклейского района, причинив ущерб на свыше 300 тысяч гривень.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.

"Для раскрытия дерзкого преступления полицейские осуществили комплекс оперативных розыскных действий. Благодаря принятым мерам они задержали в Одесской области двух человек, причастных к совершению уголовного правонарушения. Ими оказались 35-летний житель поселка Донец Балаклейского района и 30-летний гражданин Грузии", - говорится в сообщении.

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По словам т.в.а. начальника Балаклейского отдела полиции Дмитрия Страховая, задержанные признали свою вину и сознались, что преступление готовили тщательно, для чего разработали детальный план, а похищенное имущество распределили между собой.

Сейчас задержанные находятся под стражей, им сообщено о подозрении в совершении разбоя, грабителям грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Правоохранителями принимаются все необходимые меры для задержания третьего соучастника преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, трое мужчин в масках ворвались в ювелирный магазин в поселке Донец 25 июля. Угрожая пистолетом, они завладели деньгами на сумму около 17 тысяч гривень и ювелирными изделиями.