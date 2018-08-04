В Полтавской области при взрыве газового баллона в частном доме травмированы четыре человека

18:19, 04 августа 2018
Происшествия
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В результате взрыва разрушен дом \ фото УНИАН

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, 4 августа в 09:00 в с. Зуевка Миргородского района в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона. В результате взрыва пострадали четыре человека. Пострадавшие с ожогами госпитализированы.

В результате взрыва разрушен дом и возник пожар на площади 48 кв. м. Пожар ликвидирован в 13:20.

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