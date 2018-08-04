В Полтавской области при взрыве газового баллона в частном доме травмированы четыре человека

Инцидент произошел сегодня утром в селе Зуевке Миргородского района.

В Полтавской области в результате взрыва газового баллона в частном доме пострадали четыре человека.

Читайте такжеВ Киеве горел склад, пожарные вынесли из огня несколько газовых баллонов (фото, видео)

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, 4 августа в 09:00 в с. Зуевка Миргородского района в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона. В результате взрыва пострадали четыре человека. Пострадавшие с ожогами госпитализированы.

В результате взрыва разрушен дом и возник пожар на площади 48 кв. м. Пожар ликвидирован в 13:20.