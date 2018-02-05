Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газа в Одесской области (видео)

Пока погорельцев готовят к операциям, волонтеры приносят необходимые медикаменты и уже объявили о сборе средств.

Мужчина, женщина и их племянник, которые пострадали в результате взрыва газового баллона в Одесской области, сейчас в реанимации ожогового отделения.

У них от 20 до 30 процентов ожогов тела. Они в сознании. Получают интенсивное лечение. Все они имеют ожоги конечностей, сообщает ТСН.

Из-за того, что пострадавшие пытались собственноручно потушить пожар они сильно обпекли конечности и надышались угарным газом, обожженны также органы дыхания. Врачи прогнозируют, что пострадавшим пациентам придется месяц находиться у них на лечении, а затем их ждет длительная реабилитация.

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Пострадавших готовят к операциям. Собирать деньги на лечение пострадавших помогают волонтеры. Только за день на лечение ушло 11 тысяч гривен.

"Самый тяжелый из пациентов - молодой парень. У него обожжена четверть поверхности тела. Врачи говорят, все трое пострадавших в стабильно тяжелом состоянии. Никаких прогнозов медики пока не дают, мол, критическими являются первые три дня", - говорится в сюжете.

Как сообщал УІНАН, вечером 3 февраля произошел взрыв с последующим возгоранием в жилом доме в селе Новая Дофиновка Лиманского района Одесской области на улице Школьной. Огнем был охоплени всю крышу одноэтажного жилого дома.