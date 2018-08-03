В Одесской области нашли тело мальчика, который ушел в плавание по лиману на самодельном плоту (видео)
11:01, 03 августа 2018Происшествия
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После двух суток поисков нашли тело его 10-летнего ребенка, которое унесло за несколько десятков километров.
На Одесщине нашли тело мальчика, которого разыскивали двое суток
Водолазы свернули спасательную операцию на Днестровском лимане, где накануне двое детей на самодельном плоту вышли на открытую воду.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. На берег тогда вернулся только один. После двух суток поисков нашли тело 10-летнего ребенка, которое унесло за несколько десятков километров от места, где мальчик прыгнул в воду.
Ранее сообщалось, что на одесском пляже отдыхающего смыло с пирса волной.
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