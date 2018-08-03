В Одесской области нашли тело мальчика, который ушел в плавание по лиману на самодельном плоту (видео)

После двух суток поисков нашли тело его 10-летнего ребенка, которое унесло за несколько десятков километров.

Водолазы свернули спасательную операцию на Днестровском лимане, где накануне двое детей на самодельном плоту вышли на открытую воду.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. На берег тогда вернулся только один. После двух суток поисков нашли тело 10-летнего ребенка, которое унесло за несколько десятков километров от места, где мальчик прыгнул в воду.

Ранее сообщалось, что на одесском пляже отдыхающего смыло с пирса волной.