В Одесской области нашли тело мальчика, который ушел в плавание по лиману на самодельном плоту (видео)

11:01, 03 августа 2018
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН. На берег тогда вернулся только один. После двух суток поисков нашли тело 10-летнего ребенка, которое унесло за несколько десятков километров от места, где мальчик прыгнул в воду. 

Ранее сообщалось, что на одесском пляже отдыхающего смыло с пирса волной.

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Теги: #Одесса#ребенок