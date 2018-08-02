На одесском пляже отдыхающего смыло с пирса волной

12:22, 02 августа 2018
Происшествия
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Уже второй день ветрено, у берега штормит, и причалы заливает волнами / фото dumskaya.net

Об этом рассказал очевидец происшествия Владимир Ман сообщает "Думская". На помощь попавшему в беду отдыхающему бросились спасатели, однако из-за сильного шторма помочь ему не удалось. Тело мужчины пока не найдено. На место прибыла полиция.

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«Уже второй день ветрено, у берега штормит, и причалы заливает волнами. На пляже с десяток пацанов, собирающих деньги за топчаны, и нет ни одного стоящего у пирса и запрещающего любопытным из села гулять по пирсу во время шторма. Нет ни одного объявления о запрете. Я стоял у пирса и отгонял всех желающих погулять по пирсу семьями с маленькими детьми. Часа два. Ушел домой. Мою смену приняли пару старушек, а администрации пляжа все до лампочки. Им главное — прибыль», — прокомментировал случившееся очевидец.

Ранее в Киеве из-за ливня обрушилась часть моста.

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Теги: #Одесса#отдых