На Николаевщине фермеры и полиция подрались на дороге из-за перегруженных фур (фото, видео)

Кроме фермера, полицейские никого из участников потасовки больше не задерживали.

В Николаевской области в четверг, 2 августа, на автодороге Н-11 установили пункт габаритно-весового контроля и это спровоцировало конфликты между водителями грузовых автомобилей и работниками.

Между сторонами конфликта произошла драка, сообщает "Преступности.НЕТ".

Отмечается, что утром несколько водителей грузовиков, перевозившие зерно, отказались заезжать на весовой контроль и просто высыпали содержимое кузовов и прицепов на обочину.

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"Этот груз перевозила фирма "Дионисий VN", а само зерно якобы принадлежит фермерском хозяйству "Південні лани". Работники УТБ говорят, что якобы накладные на груз поддельные, а перевозчик уже попадался на перегрузах. Из-за этого шла речь о вызове сотрудников управления защиты экономики Нацполиции", - рассказали журналисты.

После этого к пункту весового контроля прибыла группа поддержка водителей грузового транспорта и группа тактико-оперативного реагирования патрульной полиции. Патрульная полиция начала оформлять админпротоколы за загрязнение проезжей части на высыпавших зерно водителей.

Возникла перепалка, которая переросла в толкотню, а затем и драка.

Владелец фур Виталий Тарабрин взял ведро с зерном и пошел высыпать его на сотрудников Укртрансбезопасности. Полиция задержала его и в этот момент ему на помощь бросились водители фур - возникла потасовка.

Следующая волна конфликта началась после того, как зачинщика усадили в служебный автомобиль полиции и начали увозить в отдел полиции.

Кроме фермера, полицейские никого из участников потасовки больше не задерживали. Несколько участников конфликта получили легкие повреждения.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, Украина планирует запустить автоматический весовой контроль на дорогах. Цель пилотного проекта в том, чтобы уже с 2019 года ни один грузовой автомобиль весом более 40 тонн не мог ни заехать, ни выехать из Киева. А в трехлетней перспективе - чтобы вес грузовых авто на всех дорогах Украины не превышал 40 тонн.