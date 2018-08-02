Шторм в Одессе: женщина утонула, пытаясь спасти сына

13:09, 02 августа 2018
Происшествия
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Трагедия произошла в районе Бурлачьей Балки / фото УНИАН

Об этом сообщает Vgorode. Так, в районе Бурлачьей Балки утонула женщина, она отдыхала со своим сыном. По предварительной информации, ребенка накрыло волной, она прыгнула спасать малыша, но сама погибла.

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Кроме этого, до сих пор продолжаются поиски 11-летнего мальчика, который плыл на самодельном плоту в Днестровском лимане и пропал еще 31 июля.

Как сообщалось, также на одесском пляже отдыхающего смыло с пирса волной.

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Теги: #Одесса#шторм