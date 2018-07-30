Очевидцы ДТП опровергли версию водителя Hummer Островского, сбившего насмерть 10-летнюю девочку в Киеве

Островский утверждал, что не пытался покинуть место ДТП.

Кирилл Островский проехал на джипе Hummer на красный свет и устроил страшное ДТП в центре Киева, в результате которого погибла десятилетняя Настя Артемова. Он не пытался оказать помощь жертве аварии, как утверждали в суде его адвокаты.

Водитель Hummer немедленно попытался скрыться. При этом, по данным свидетелей, никакого грузовика, который якобы загораживал обзор, там не было, передают "Вести".

Родственники подозреваемого утверждали, что на месте аварии был припаркован грузовик, который якобы закрыл Островскому обзор. Журналистам удалось разыскать двух свидетелей аварии, которых полиция не опросила.

Адвокаты задержанного и сам Островский утверждали, что он не пытался покинуть место ДТП – и даже подходил к сбитой девочке, вызывал ей скорую. Защита предоставила судье скриншот, на котором якобы Островский находится рядом с ребенком и вызывает медиков.

Однако свидетели ДТП заявляют, что водитель Hummer даже не пытался помочь пострадавшим - вместо этого спешно покинул место аварии.

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Свидетель Арсений, который вызывал скорую 10-летней Насте, говорит, что Островский уехал с места аварии мгновенно: "Я шел по Леси Украинки – и сам момент удара видел. После того, как машина ударила ребенка, послышался треск и крик матери. Зрелище было ужасное. Я тут же стал вызывать медиков, потому что увидел, что дело плохо. Водитель с места ДТП уехал сразу же. Поехал вниз по Леси Украинки. Он даже не выходил из машины после аварии, не подходил к ребенку. После вызова скорой я позвонил в полицию и ушел, потому что все что там происходило видеть было слишком тяжело. Я до сих пор отхожу после этого зрелища".

Мужчина рассказал, что к нему за комментариями обращались только журналисты. Полиция его показаниями не заинтересовалась.

Еще одна женщина, которая проживает в доме на бульваре Леси Украинки, видела последствия аварии из окна. "Тут не надо быть экспертом, чтобы понять, что с места ДТП он уехал, ведь авария случилась у аптеки, а от нее до "Паруса", где машину задержали минимум метров 200. Я не видела сам удар, но слышала ужасный крик женщины, - говорит жительница Печерска Анна. - Кстати, никакого грузовика на месте аварии не было и в помине".

Анна рассказала, что полиция до сих пор не обращалась к ней за свидетельскими показаниями. Но она внимательно следит за ходом разбирательств по ДТП. Вместе с тем, женщина отметила, что и полиция, и "скорая" прибыли на место аварии очень оперативно.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский районный суд Киева постановил до 21 сентября арестовать водителя Hummer Кирилла Островского, который в центре столицы на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка.