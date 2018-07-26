Водитель Hummer, насмерть сбивший ребенка в центре Киева, частично признал свою вину

Кирилл Островский утверждает, что ехал с "умеренной" скоростью, и не понимает, почему не затормозила машина, а номера со своего авто после ДТП снял для того, чтобы уберечь своих родных.

Водитель внедорожника Hummer Кирилл Островский, который насмерть сбил 10-летнего ребенка в центре Киева, частично признал свою вину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Островский сказал на заседании Шевченковского райсуда по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокурор заявил, что существует, в частности, риск воздействия на участников дела путем угроз или подкупа, а также риск бегства Островского, поэтому просит суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сам Островский заявил, что с места происшествия скрыться не пытался, и сожалеет о случившемся.

"Я частично признаю свою вину", - сказал Островский.

Также подозреваемый добавил, что его семья помогает семье погибшей девочки.

По его словам, в роковой вечер двое детей внезапно выбежали на дорогу: первый ребенок успел проскочить, а второго он сбил.

Островский добавил, что по его ощущениям, он ехал с "умеренной" скоростью, и не понимает, почему не затормозила машина.

По его словам, номера со своего авто после ДТП он снял для того, чтобы уберечь своих родных.

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В свою очередь адвокат Островского считает, что риски, заявленные прокурором, не обоснованы.

Адвокат попросила суд применить к ее подзащитному "любую из более мягких мер", чем содержание под стражей.

Островский также попросил не брать его под стражу, чтобы он мог помогать матери погибшей девочки.

Как сообщал УНИАН, 24 июля водитель автомобиля Hummer Островский, игнорируя красный сигнал светофора, на бульваре Леси Украинский в Киеве совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

Водителя задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК (оставление в опасности).

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, Островский отказался предоставить биологические образцы, которые от него требовали для проведения экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови.