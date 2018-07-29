В Днепре вода с метро затопила дорогу и двор (фото)
12:30, 29 июля 2018Происшествия
192 0
Спасатели откачивают воду с помощью мотопомпы, чтобы избежать затопления домов.
Подтоплены подворья на частной территории уровнем воды 0,4-0,5 м / фото ГСЧС Украины в Днепропетровской области
В Днепре вода с метро затопила проезжую часть дороги и дворы на частной территории по улице Большая Деевская.
Об этом сообщают в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Подтопление произошло 28 июля в результате повреждения коллектора, в который стекает вода со стационарных насосов днепровского метрополитена.
Читайте такжеВ Днепре в результате нападения роя шершней один человек скончался, еще один госпитализирован
Отмечается, что подтоплены дворы на частной территории уровнем воды 0,4-0,5 м. Спасатели откачивают воду с помощью мотопомпы, чтобы избежать затопления домов.
Также провели работы по восстановлению работы коллектора (прочистили дренажную систему, откачали грязь), и решается вопрос о привлечении техники городских коммунальных служб.
Спасатели откачивают воду с помощью мотопомпы / фото ГСЧС Украины в Днепропетровской области
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter