В Днепре вода с метро затопила дорогу и двор (фото)

Спасатели откачивают воду с помощью мотопомпы, чтобы избежать затопления домов.

В Днепре вода с метро затопила проезжую часть дороги и дворы на частной территории по улице Большая Деевская.

Об этом сообщают в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Подтопление произошло 28 июля в результате повреждения коллектора, в который стекает вода со стационарных насосов днепровского метрополитена.

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Отмечается, что подтоплены дворы на частной территории уровнем воды 0,4-0,5 м. Спасатели откачивают воду с помощью мотопомпы, чтобы избежать затопления домов.

Также провели работы по восстановлению работы коллектора (прочистили дренажную систему, откачали грязь), и решается вопрос о привлечении техники городских коммунальных служб.