В Луганской области задержали двух полицейских, ограбивших частного предпринимателя

Злоумышленники отобрали у коммерсанта деньги в сумме почти 500 тысяч гривень. Полицейских задержали во время визита в Северодонецк.

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали двух харьковских полицейских за превышение служебных полномочий и ограбление.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Так, оперативники спецслужбы установили, что харьковские полицейские во время следственно-оперативных мероприятий на территории одного из частных предприятий Северодонецка обнаружили большую сумму денег.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что оперуполномоченные полиции вымогали у частного предпринимателя отдать им часть денег, за что обещали не изымать всю обнаруженную сумму. После отказа коммерсанта злоумышленники отобрали наличные в сумме почти пятьсот тысяч гривен и вернулись в Харьков", - говорится в сообщении.

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Полицейских задержали во время следующего визита в Северодонецк.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 и ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что в Харькове уволили с должностей трех правоохранителей, которые зафиксировали на видео избиение неизвестного мужчины в отделе полиции.