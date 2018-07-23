В центре Одессы неизвестный похитил скульптуру кошки-геймера

Злоумышленника, который оторвал прикрепленную к скамейке скульптуру, зафиксировала наружная видеокамера.

В центре Одессы неизвестный злоумышленник украл скульптуру так называемой кошки-геймера, установленную в рамках проекта «Одесские коты».

Как передает корреспондент УНИАН, о совершении преступления в Facebook сообщил предприниматель Сергей Рудюк, который профинансировал установку оригинальной композиции.

«Сегодня вероломно украли в 4 утра», - написал Рудюк.

Он отмечает, что наружная видеокамера зафиксировала, как неизвестный усаживается на скамейку рядом с памятником-котом, потом отрывает его и быстро уходит.

Композиция была установлена в начале июля – в переулке Маяковского. Автор композиции, представляющей собой кота, играющего с планшетом, скульптор Татьяна Штыкало (Одесса).

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Изваяние, оснащенное специальной подсветкой, было изготовлено в натуральную величину и прикреплено к скамейке.

По словам автора, прототип памятника – реальный кот Пушинка, владелец которого – сотрудник компании, специализирующейся на реализации гаджетов и выступившей заказчиком мини-памятника.

Композиция изготовлена из полиэфирной смолы и акрила. Рядом установили табличку – памятная табличка: «Пушинка. (Кошка-геймер)». Также указан автор и материал, из которого сделано изваяние, созданное в рамках проекта «Одесские коты».

Открытие этой композиции вызвало большой ажиотаж, большое количество людей стремилось сфотографироваться с кошкой или просто посидеть рядом на скамейке.

Проект «Одесские коты» - серия скульптур, расположенных в самых необычных местах Одессы (на дереве, на крыше и т.д.).

Концепция проекта (по принципу Вроцлавских гномов) состоит в том, что скульптурки представляют собой фигурки кошек в натуральную величину - своеобразные застывшие эпизоды из повседневной жизни. Например, кошка спит, свесив лапку; пьет воду из фонтана и пр.

География расположения скульптурок следующая: первые 10-20 фигурок - старая часть города, популярные туристические маршруты. Последующие фигурки должны появиться немного дальше от исторического центра, расширяя, таким образом, туристические маршруты.

Как сообщал УНИАН, в июне в центре Одессы, со здания Всемирного клуба одесситов – с улицы Маразлиевской, неизвестные оторвали и похитили скульптуру кота Мориса, принадлежащего сатирику Михаилу Жванецкому, который является президентом указанного клуба. Скульптуру Мориса было установлено в рамках «Общественного бюджета».