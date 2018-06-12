В Одессе похитили "кота Жванецкого": полиция уже ищет скульптуру

Скульптура была установлена на здании Всемирного клуба одесситов, президентом которого является артист.

В Одессе полиция начала расследование по факту кражи скульптуры кота, принадлежащего сатирику Михаилу Жванецкому.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, правоохранители устанавливают обстоятельства похищения скульптуры со здания в центре города – с улицы Маразлиевской.

Читайте такжеВ Одессе активисты снесли большую металлическую конструкцию, установленную прямо на пляже

«Сегодня в Приморский отдел полиции Одессы поступило сообщение о том, что неизвестные лица похитили скульптуру «Кота Мориса», которая была установлена на подоконнике дома Всемирного клуба одесситов», - отметили в главке.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

Правоохранители установливают лиц, причастных к совершению правонарушения для привлечения их к ответственности.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы со здания Всемирного клуба одесситов на улице Маразлиевской неизвестные оторвали и похитили скульптуру кота Мориса, принадлежащего сатирику Михаилу Жванецкому, который является президентом указанного клуба. Композиция представляла собой фигуру кота, лежащего на портфеле хозяина. Выполнено примерно в натуральную величину.

Статуэтку изготовили для Жванецкого по случаю его дня рождения, но установили на фасаде 10 апреля, так как для монтажа требовались соответствующие погодные условия. Сатирику презентовали скульптуру в его день рождения. Морис с портфелем был установлен в рамках «Общественного бюджета» за счет бюджета города.