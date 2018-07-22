ДТП на Житомирщине: две сестры с детьми хотели ехать в другой маршрутке, но водитель уговорил - в итоге женщины и мальчик погибли (видео)

Водитель посадил мальчика рядом с собой, хотя это противоречит правилам.

Эксперты установили личности всех 10 погибших в пятничном ДТП с маршруткой и фурой на Житомирщине. Владельца буса уже задержали, полицейские говорят о неудовлетворительном техническом состоянии машины, которая перевозила людей.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Валентина Шемчук забирает из морга тела двух сестер – Антонина и Светлана из столицы ехали в село на Ровенщину, где их ждала вся семья, потому что все планировали совместный отпуск. Об ужасной аварии родные узнали из телевидения и до последнего надеялись, что сестры были не в той маршрутке. "Мы звоним, вызов идет – никто не берет. Одна – сразу сказали, что погибла, потому что при ней была сумка, а при второй сумка отлетела", - говорит Валентина.

ДТП унесло жизнь 14-летнего Павлика, брата студентки Виктории. Эта семья – двое детей, мама и тетя – возвращались с отдыха на море. На железнодорожном вокзале увидели маршрутку "Киев-Ровно", где было только три свободных места. Но водитель уговорил, что поместятся все, и посадил Павлика рядом с собой.

"Мама говорит: мы не будем ехать. Да нет, садитесь вперед, мы найдем место мальчику", - вспоминает пассажирка маршрутки Елена Герасимчук. Она говорит, что бус ехал довольно быстро, а в момент ДТП она потеряла сознание и отошла, когда ее вытащил из покореженного маршрутки какой-то парнишка.

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В месиве из тел и металла выжило девять человек, четверо из них в реанимации. Там и сын Сергея Лукьянчука, который ехал на свадьбу к другу. "Бывает, приходит в сознание, узнает, а бывает, что-то говорит не то. Шили лицо, подбородок шили, легкие пробило, в животе жидкость собирается. Рука левая переломана", - говорит отец пострадавшего.

Полиция склонна считать, что виновником аварии стал водитель маршрутки, который превысил скорость и, не тормозя, врезался в фуру, погиб сам и убил девять человек. Уже известно, что мужчина не имел водительской категории на перевозки пассажиров, а бусик взял у друзей.

Владельца микроавтобуса задержали и готовятся объявить о подозрении. "Вопросы к тормозной системе, есть вопросы к оборудованию траспортного средства, протекторы шин абсолютно разные и также не соответствуют требованиям, установленных для транспортных средств, которые осуществляют перевозку пассажиров. То есть там есть ряд нарушений", - пояснила руководитель отдела связей с общественностью ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.