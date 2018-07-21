Полиция задержала владельца маршрутки, пассажиры которой погибли в ДТП на Житомирщине (видео)

По факту ДТП открыто два уголовных производства: по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задержали владельца маршрутки, которая столкнулась с грузовиком на Житомирщине, в результате чего погибло 10 человек.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области, в ходе осмотра места аварии, опроса свидетелей и проведения експекртиз был установлен ряд нарушений требований относительно технического состояния маршрутного автобуса.

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"Следовательно, в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса задержан владелец транспортного средства, 41-летнего жителя Ровенской области. Продолжаются дальнейшие следственно-поисковые мероприятия", - говорится в сообщении полиции.

Также отмечается, что по факту ДТП открыто два уголовных производства: по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 июля, около 10.40 на автодороге Киев – Чоп возле с. Глубочицы Житомирского района в результате столкновения маршрутки сообщением «Киев – Ровно» и грузовика погибли 10 человек, еще 9 госпитализированы.