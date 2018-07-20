На Житомирщине произошло масштабное ДТП: 10 погибших, много травмированных (фото, видео)

12:29, 20 июля 2018
Происшествия
1610 0

В Житомирской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 10 госпитализированы.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, авария с участием маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика произошла на 127 км автодороги Киев-Чоп возле села Глубочица Житомирского района.

Читайте такжеКровавое ДТП в центре Харькова нельзя было предотвратить - эксперт

Согласно предварительным данным, водитель автобуса (вероятно, сообщением Киев - Ривне), двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом.

По состоянию на 11.30 известно, что 10 человек с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, патрульные, спасатели и медики.

Как сообщал УНИАН, 20 июля около пяти часов утра на 289 км автодороги «Киев-Одесса», неподалеку от пгт Кривое Озеро, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пять человек погибли, еще 12 госпитализированы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#погибшие#ДТП#Житомирщина