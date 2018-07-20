Во Львове облили зеленкой блогера, писавшего о "гражданской войне" в Украине (фото, видео)

Во Львове облили зеленкой местного провокатора.

20 июля во Львове досталось местному блогеру Павлу Хомиву, известного своими негативными постами об АТОшниках и "гражданской войне" в Украине.

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Его облили зеленкой, пишет на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Сам Хомив утверждает в Facebook, что на него напала группа бывших АТОшников возле Галицкого суда Львова. "Сотрудники патрульной полиции были свидетелями и уже защищают", - написал он.

Как сообщалось, 7 июля львовские АТОшники и активисты встретили местного блогера Павла Хомива. После словесной перепалки мужчины вызвали полицию и доставили его в райотдел.