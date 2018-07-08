Во Львове АТОшники наведались к блогеру, писавшем о "гражданской войне" в Украине (фото, видео)

Хомив известен антиукраинскими постами в сети.

7 июля львовские АТОшники и активисты встретили местного блогера Павла Хомива, известного своими высказываниями о "гражданской войне" в Украине.

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После словесной перепалки между АТОшниками и блогером мужчины вызвали полицию и доставили Хомива в райотдел. Детали пока не известны. Однако, как сообщает "Форпост", не обошлось и без драки.

"Господин Хомив собственной персоной....Говорит, что хочу, то пишу. Доступ к "знаменитости" открыт", - комментируют задержание блогера.

Как сообщал УНИАН, в Житомире суд отпустил под домашний арест блогера Василия Муравицкого, подозреваемого в государственной измене.