Во Львове АТОшники наведались к блогеру, писавшем о "гражданской войне" в Украине (фото, видео)
03:24, 08 июля 2018Общество
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Хомив известен антиукраинскими постами в сети.
Ветераны АТО пришли к скандальному блогеру / Скриншот
7 июля львовские АТОшники и активисты встретили местного блогера Павла Хомива, известного своими высказываниями о "гражданской войне" в Украине.
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После словесной перепалки между АТОшниками и блогером мужчины вызвали полицию и доставили Хомива в райотдел. Детали пока не известны. Однако, как сообщает "Форпост", не обошлось и без драки.
"Господин Хомив собственной персоной....Говорит, что хочу, то пишу. Доступ к "знаменитости" открыт", - комментируют задержание блогера.
Как сообщал УНИАН, в Житомире суд отпустил под домашний арест блогера Василия Муравицкого, подозреваемого в государственной измене.
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