Масштабное ДТП на Житомирщине: в области объявлен день траура

По данным председателя Житомирской ОГА, среди погибших - двое детей.

В Житомирской области 21 июля объявлено Днем траура в связи с гибелью 10 человек в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня утром на автодороге Киев-Чоп.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

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«Авария на дороге Киев-Чоп на территории Житомирской области. Маршрутка с пассажирами, следующая в Ривненском направлении, въехала в грузовик. 10 погибших в ДТП... Среди них - двое детей. 21 июля в Житомирской области - День траура по погибшим. Выражаю соболезнования родным и близким», - написал он.

Гундич также добавил, что выехал на место аварии и пообещал сделать все от него зависящее для предоставления необходимой помощи близким погибших.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, около 10.40 на 127 км автодороги Киев-Чоп возле села Глубочица Житомирского района в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 10 госпитализированы.

Согласно предварительным данным, водитель автобуса (предположительно, сообщением Киев - Ривне), двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом.