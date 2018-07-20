В Киеве полуголый мужчина в крови бил стекла и бросал с крыши шлакоблоки (фото, видео)

По словам местных жителей, сначала они услышали крики о помощи примерно с 15 этажа, после этого с верхних балконов дома полетели ведра с краской, которые испачкали четыре припаркованных автомобиля.

В четверг, 19 июля, в Киеве по адресу Драгоманова, 2Б, задержали неадекватного мужчину. Он бил стекла и сбрасывал с крыши шлакоблоки.

Инцидент случился около 23:25, сообщает "Информатор".

По словам местных жителей, сначала они услышали крики о помощи примерно с 15 этажа, после этого с верхних балконов дома полетели ведра с краской, которые испачкали четыре припаркованных автомобиля. Кроме этого, вниз летели шлакоблоки, мусор и даже строительный козел.

Что стало причиной такого поведения — неизвестно. Очевидцы утверждают, что по лестнице за мужчиной кто-то гнался, также они слышали выстрелы. Во время погони мужчина выпрыгнул через окно в балконной двери. Вся лестница залита кровью, на стенах остались кровавые следы. На 12 этаже обнаружили патрон для отстрела резиновых пуль, но гильз не нашли.

Когда мужчину вывели на улицу, он был в одних трусах и находился в неадекватном состоянии, не мог объяснить, что именно с ним произошло. Прибывшие на место полицейские направили его в карету «скорой», из которой мужчина сбежал через некоторое время. В связи с этим на него надели наручники и вызвали специализированную медицинскую бригаду. На улице собралось множество людей, которые были возмущенны таким поведением.

При просмотре камер стало ясно, что в подъезд мужчина попал с еще одним человеком, местные его не знают, но у него был ключ от домофона. Они вышли из лифта на 10 этаже, конфликт произошел уже на 12. На место выезжали патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, ранее по Киеву разгуливал голый мужчина. Инцидент произошел у станции метро "Академгородок".