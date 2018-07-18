По Киеву разгуливал голый мужчина (фото)

Инцидент произошел у станции метро "Академгородок".

В Киеве был замечен мужчина, который спокойно разгуливал по улицам города, будучи полностью обнаженным. Инцидент произошел у станции метро "Академгородок".

Соответствующее фото было опубликованно на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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В комментариях под снимком очевидцы сообщили, что видели этого мужчину, разгуливающего в таком виде, и несколькими днями ранее.

Подобнее поведение возмутило жителей столицы, однако некоторые нашли здесь и повод для шуток. "Заплатил все налоги и коммуналку, сразу видно", - иронизируют комментаторы.

Как сообщал УНИАН, ранее в киевском метро голый мужчина пытался угнать поезд.