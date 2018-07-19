"Сам россиянин был в шоке": озвучена новая версия убийства украинца в Турции

По словам очевидицы, украинец был хорошо выпивший, он не очень твердо держался на ногах.

Украинец Андрей Сова якобы был сильно выпившим во время конфликта с россиянином Андреем Похвальным, который закончился смертью первого.

Об этом заявила очевидица стычки Юлия Захарова. Отметим, что ее точка зрения отличается от того, что рассказывала об инциденте супруга Андрея Совы, передает "Обозреватель".

"Футбольный матч еще не начался, по телевизору было видно, что команды готовятся к игре, судья подбрасывает монетку. Тот россиянин (Андрей Похвальный – Ред.) сидел за столом, там были вроде еще женщины, дети. Он был не пьян, может, слегка выпил. А украинец, который постарше (Андрей Сова – Ред.) был хорошо выпивший, он не очень твердо держался на ногах, ходил между столиками", - утверждает Захарова.

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По ее словам, Андрей Сова подошел к столику россиянина и завязалась словесная перепалка.

"Затем россиянин встал и как бы шлепнул его по лицу. Украинец упал плашмя на спину и потерял сознание. Сам россиянин был в шоке от того, что произошло. Люди стали оказывать украинцу помощь. Мы еще побежали за водой и салфетками, думали, сейчас пригодится. Россиянин попытался уйти, но сотрудники отеля задержали его, взяли за руки отвели в комнату администратора. Вызвали "скорую", врачи забрали украинца. Но уже тогда говорили, что у него все плохо. Жену его нашли уже через несколько часов", - говорит Захарова.

Ее показания также есть в материалах дела Андрея Похвального.

Как сообщал УНИАН, трагическое событие произошло 7 июля - это был второй день отдыха супругов на курорте. В гостиницу, где они жили, пробрался российский турист и после словесной перепалки толкнул украинца. Тот ударился головой о землю и после недельной комы скончался.