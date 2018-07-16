"Остался безнаказанным": россиянина, избившего до смерти украинца в Турции, отпустили (видео)
Гражданина Российской Федерации Андрея Похвального, нанесшего на одном из турецких курортов, Аланье, украинскому туристу Андрею Сове побои, приведшие к его смерти, отпустили сразу после выплаты штрафа в размере 800 долларов США.
Нынешнее местонахождение Похвального неизвестно, говорится в сюжете ТСН. По одной версии событий, Похвальному запретили покидать пределы Турции, а по другой ― он успел выехать назад в Россию.
Россиянина разозлил проигрыш российской сборной. Журналисты также выяснили, что Похвальный даже не жил в этой гостиннице - туда он пришел смотреть футбол, приехал в Турцию из Таганрога.
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"Он остался безнаказанным, якобы его отпустили. Пострадавшего сделали виноватым, он уже не встанет и не расскажет никому, как было на самом деле. Свидетели были тот россиянин и работники отеля. Естественно, они не дадут показаний против этого русского. Мы бы очень хотели знать, где он", ― заявила сестра жены погибшего Татьяна Кулинич.
Тело убитого страховщики вернут на днях в Украину.
Ранее сообщалось, что из-за того, что в крови Андрея Совы зафиксировали превышенное содержание алкоголя – некоторое время туристическая фирма отказывалась оказывать ему помощь по страховке и доставлять домой.