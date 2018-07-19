В Николаевской области машинисты поезда переехали женщину, спрятали тело в пакеты и выбросили в другом месте

Локомотивная бригада попыталась скрыть случай смертельного травмирования женщины.

Машинистов поезда, которые в Николаевской области переехали женщину, спрятали тело в пакеты и выбросили в другом месте, уволили с занимаемых должностей.

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения "Одесская железная дорога".

"Из-за нарушения рабочей дисциплины и Регламента действий работников, связанных с движением поездов в аварийных и нестандартных ситуациях машинист и помощник машиниста были уволены с занимаемых должностей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. Ведется следствие, назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что этот случай расследуют правоохранители. "Укрзализныця" и региональный филиал "Одесская железная дорога" способствуют проведению всех следственных действий и надеются, что уже в ближайшее время будут установлены все обстоятельства инцидента.

"По предварительной информации, грузовой поезд, следовавший из Николаева в Апостолово, совершил наезд на женщину, которая лежала на путях. Локомотивная бригада попыталась скрыть случай смертельного травмирования. Однако случай был обнаружен дежурным по станции Березнеговатое и оперативно сообщено в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Как известно, 13 июля в Николаевской области грузовой поезд переехал местную жительницу 1974 года рождения. Наезд произошел около 21:30 в районе станции Березнеговатое. Труп нашли 15 июля, передает lb.ua.

В ходе расследования машинисты рассказали, что заметили лежащую женщину на путях, применили экстренное торможение, но не успели остановить поезд. Из страха быть обвиненными в наезде они забрали части тела, спрятали его в пакеты в шахте холодильника и выбросили в другом месте.

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