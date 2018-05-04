В воинской части в Ривне обнаружили тело солдата с пулевым ранением головы

Тело погибшего было обнаружено на посту склада хранения вооружения и боеприпасов.

В Ровно полицейские начали расследование по факту гибели военнослужащего контрактной службы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, сегодня около 5.15 начальник караула воинской части, услышав выстрел на посту склада хранения вооружения и боеприпасов, прибыл на пост вместе с резервной группой.

В указанном месте был обнаружен без признаков жизни караульный – солдата с пулевым ранением головы.

Читайте такжеВоенный на Донбассе совершил самоубийство из-за неразделенной любви – штабНа место происшествия выехали прокурорско-следственные работники военной прокуратуры Ривненского гарнизона совместно со следственно-оперативной группой Ровенского отдела полиции главного управления Национальной полиции в Ривненской области и группой оперативного реагирования Ривненского зонального отделения военной службы правопорядка.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) осуществляется Ривненским отделом полиции, процессуальное руководство – военной прокуратурой Ривненского гарнизона.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Днепропетровской области сегодня около 6 утра из-за неосторожного обращения с автоматом Калашникова получил огнестрельное ранение на контрольно-пропускном пункте воинской части. Военнослужащий погиб на месте.

Тело солдата направили для проведения экспертизы.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине нашли повешенным начальника райотдела полиции.