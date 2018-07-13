Рассмотрение продления ареста Савченко: аноним сообщил о заминировании суда

Информация о заминировании не подтвердилась.

Примерно в 16:45 в органы полиции поступило сообщение о заминировании помещения Шевченковского райсуда города Киева, который уже третий день рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении ареста нардепа Надежды Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов и госпереворота.

Как сообщили на странице суда в социальной сети Facebook, из помещения провели эвакуацию сотрудников и посетителей.

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Согласно сообщению полиции, информация о заминировании не подтвердилась.

«По результатам проведенной проверки взрывоопасных предметов или веществ в здании и на территории суда обнаружено не было», - сообщили правоохранители.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева уже третий день проводит заседания по рассмотрению ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Надежде Савченко. Срок ее содержания под стражей по предварительнму определению этого же суда истекает сегодня в 23:59. Если суд не примет решение относительно любой меры пресечения, законных оснований содержать ее в СИЗО больше не будет.

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Справка УНИАН. Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины. 22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая. 15 мая арест был продлен до 13 июля.