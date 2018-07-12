Суд вновь не смог принять решение на счет меры пресечения Савченко: объявлен перерыв до завтра

Уже третий день подряд суд не смог приступить к рассмотрению соответствующего ходатайства.

В заседании Шевченковского районного суда Киева о продлении меры пресечения внефракционному депутату Надежде Савченко, которая подозревается в подготовке терактов и госпереворота, объявлен перерыв до 9.00 13 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как два отвода судьям и секретарю судебного заседания со стороны защитников Савченко не были удовлетворены, в зал зашел судья Владимир Бугиль, который сообщил, что в судебном заседании объявляется перерыв до 9.00 13 июля.

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Напомним, что завтра в 23.59 истекает очередной 60-дневный срок содержания Савченко под стражей. Если суд не примет решение относительно любой меры пресечения, законных оснований содержать ее в СИЗО больше не будет.

Справка УНИАН. Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады. Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая. 15 мая арест был продлен до 13 июля.