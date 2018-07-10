В Харькове уволили полицейских, которые на вокзале издевались над мужчиной

По словам начальника полиции Харьковской области Олега Беха, эти работники «не имеют никакого морального права оставаться на своих должностях».

В Харькове уволили с должностей трех правоохранителей, которых зафиксировали на видео во время избиения неизвестного мужчины в отделении полиции.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех. «Вчера после тщательного изучения материалов служебной проверки, видеоматериалов без всякого сомнения подписал приказ об увольнении из рядов полиции сотрудников сектора патрульной полиции Холодногорского отдела полиции. Своим вызывающим, позорным поведением они грубо нарушили один из принципов деятельности полиции - соблюдение прав и свобод человека», - написал Бех.

Он выразил убеждение, что после такого вопиющего факта неадекватных действий правоохранителей, невыполнение ими требований Закона «О Национальной полиции» эти работники «не имеют никакого морального права оставаться на своих должностях».

«Так, согласно приказу, старшие сержанты и капрал сектора патрульной полиции уволены из рядов полиции. Их непосредственный руководитель - командир взвода - предупрежден о неполном должностном соответствии. Кроме того, и.о. начальника Холодногорского отдела полиции получил строгое предупреждение о необходимости соблюдения подчиненным личным составом служебной дисциплины и прав и свобод граждан. Еще раз подчеркиваю - нарушителям законодательства не место в полиции», - подытожил Бех.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 9 июля следователи прокуратуры начали расследовать факт превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием и оскорблением (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса).

Установлено, что 7 июля текущего года в помещении отделения полиции на станции «Харьков-Пассажирский» трое полицейских Холодногорского отдела полиции ГУНП в области (старшие сержанты 1989 и 1992 годов рождения и капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения) применяли неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину. Соответствующая видеозапись была размещена в социальной сети Facebook.