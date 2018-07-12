В Одессе активисты "Самообороны" задержали злоумышленника, который ранил из травматического пистолета двух скейтеров

По предварительным данным, один из пострадавших получил ранение в область брюшной полости, другой - плеча.

Сегодня в центре Одессы активисты общественной организации «Самооборона Майдана Одессы» задержали злоумышленника, ранившего из травматического пистолета двоих человек, один из которых – несовершеннолетний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, около 5:00 активисты задержали вооруженного мужчину, который открыл стрельбу возле памятника Воронцову на Соборной площади.

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По информации организации, активисты дежурили возле мемориальной доски, установленной в честь украинских патриотов, застреленных в центре города 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков. Дежурство там установлено в связи с тем, что вандалы недавно осквернили этот памятный знак.

«Около 5:00 они (дежурившие активисты – УНИАН) обратили внимание на шум на Соборной площади – это были гости города из Днепра, которые катались на скейтах. Затем раздались выстрелы», - рассказали в организации.

Прибывшие на место происшествия активисты увидели группу молодых людей, из которых двое были ранены, один из пострадавших – несовершеннолетний.

Общественники догнали и задержали вооруженного злоумышленника, который оказал сопротивление и вел себя вызывающе.

Отмечается, что задержанного передали полиции, пострадавшим оказана необходимая помощь.

По предварительным данным, один из потерпевших получил ранение в область брюшной полости, другой – плеча.

Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил случившееся. По его словам, сегодня активисты на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской (рядом с Соборной площадью) стали свидетелями того, как неизвестный несколько раз выстрелили из устройства по отстрелу травматическими боеприпасами в группу молодежи, катавшуюся на скейтах возле памятника Воронцову.

«Двое из ребят получили телесные повреждения, один из них оказался несовершеннолетним», - подтвердил Форостяк.

Подозреваемый доставлен в Портофранковское отделение полиции, где сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины

Злоумышленник проверяется на причастность к другим преступлениям.

Форостяк также выразил благодарность активистам за помощь правоохранителям.