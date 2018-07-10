В центре Днепра на остановке выявили мужчину с гранатометом (фото)

Полицейские обнаружили у мужчины гранатомет РПГ-18. По его словам, оружие он нашел накануне и хранил без всякой цели.

В центре Днепра на остановке общественного транспорта правоохранители изъяли у местного жителя гранатомет, который был замотан в простыню.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, инцидент произошел 9 июля на ул. Князя Ярослава Мудрого в центре города.

«Мужчина курил на остановке общественного транспорта, чем привлек внимание правоохранителей. При осмотре сотрудники Днепровского отдела полиции обнаружили у него РПГ-18, завернутый в простыню», - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель. По словам задержанного, оружие он нашел накануне и хранил без всякой цели. Сейчас РПГ направили на экспертизу. В рамках открытого по ч. 1 ст. 263 уголовного производства (незаконное обращение с оружием) полиция устанавливает происхождение гранатомета.